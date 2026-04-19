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Barça vor Fati-Verkauf?

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
Ansu Fati dreht nach einem Tor jubelnd ab @Maxppp

Die AS Monaco will die Kaufoption für Ansu Fati (23) ziehen, stellt dafür aber eine Bedingung. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ müsste der Offensivspieler bei einem Verbleib im Fürstentum eine Gehaltsreduzierung hinnehmen. Derzeit kommt Stammverein FC Barcelona noch für einen Teil des Salärs auf.

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Monacos Kaufoption beträgt elf Millionen Euro, Barça besitzt eine Rückkaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. In bislang 25 Einsätzen für den Ligue 1-Klub erzielte Fati neun Tore. Sein Vertrag in Katalonien läuft bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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