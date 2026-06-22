Wer bei den großen Klubs wirtschaftlich nicht mithalten kann, muss genau scouten und auf Schnäppchenjagd gehen. Dass sich Bundesligisten aus dem Tabellenmittelfeld dabei auf dem Transfermarkt in die Quere kommen, liegt in der Natur der Sache. Ein solcher Fall könnte jetzt bei einem Profi aus Italien eintreten.

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Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ bemühen sich Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen um Ebenezer Akinsanmiro von Inter Mailand. Neben den beiden deutschen Vereinen soll auch der FC Bologna die Fühler ausgestreckt haben. In der vergangenen Saison hat der zentrale Mittelfeldspieler auf Leihbasis für den Pisa SC gespielt.

Eigentlich wollte Pisa den 21-jährigen Nigerianer für 7,5 Millionen festverpflichten. Aufgrund eines bürokratischen Fehlers platzte der Deal. Jetzt schielt Inter sogar auf eine höhere Ablöse. Dem Bericht der italienischen Sportzeitung zufolge fordern die Nerazzurri bis zu zehn Millionen Euro für einen Verkauf des Rechtsfußes.

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Aktuell scheint „eine Zukunft in Deutschland wahrscheinlicher“, als ein Verbleib in der Serie A, heißt es weiter. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Akinsanmiro 24 Pflichtspiele in Italiens Topliga und spielte sich so auf den Radar der genannten Interessenten.