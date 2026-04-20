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Konaté: „Wir stehen kurz vor einer Einigung“

von Julian Jasch
1 min.
Ibrahima Konaté erläuft einen Ball @Maxppp

Ibrahima Konaté (26) geht davon aus, zeitnah beim FC Liverpool zu verlängern. „Wir stehen kurz vor einer Einigung“, verriet der Innenverteidiger am gestrigen Sonntagabend nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Everton, „es wurde viel gesagt, aber wir stehen schon seit langer Zeit im Gespräch mit dem Verein.“

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Und weiter: „Ich glaube, das haben sich alle so lange wie möglich gewünscht, aber wir sind auf einem guten Weg. Es besteht definitiv eine große Chance, dass ich nächste Saison hier bin. Das ist es, was ich mir immer gewünscht habe.“ Konatés aktueller Vertrag läuft im Sommer aus, die Reds wollen einen ablösefreien Abgang unter allen Umständen vermeiden. Im Raum steht ein frisches Arbeitspapier bis 2030 oder 2031, zuletzt soll die Unterschrift lediglich noch an möglichen Bonuszahlungen gehakt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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