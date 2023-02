Hoffenheim entlässt Breitenreiter

Die TSG Hoffenheim zieht im sich zuspitzenden Abstiegskampf die Reißleine. André Breitenreiter wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Zur Nachfolge hat der Bundesligist zur Stunde noch keine Angaben gemacht. Ex-Stuttgarter Pellegrino Matarazzo wird von mehreren Medien als Option gehandelt.

Am Samstag hatte die TSG mit 2:5 beim VfL Bochum verloren, der somit nach Punkten mit dem Tabellen-14. gleichgezogen ist. Aus den vergangenen neun Ligaspielen holte Hoffenheim nur zwei Zähler. Zu wenig für Breitenreiter, der erst zu Saisonbeginn im Kraichgau übernommen hatte.

„Wir haben in André einen Trainer verpflichten können, der vom ersten Tag an eine hohe Akzeptanz nicht nur in der Mannschaft hatte, sondern auch beim gesamten Staff, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle sowie allen Fans und Partnern. Wir danken ihm für die angenehme Zusammenarbeit und die vielen positiven Momente, gerade zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit“, sagt TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen.