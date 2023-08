Mavropanos wechselt zu West Ham

Konstantinos Mavropnaos (25) schlägt ein neues Kapitel seiner Karriere in der Premier League auf. Wie West Ham United offiziell verkündet, kommt der griechische Innenverteidiger vom VfB Stuttgart und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

„Nach drei Jahren beim VfB Stuttgart ist für mich jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich immer in sehr guter Erinnerung behalten werde. Ich bedanke mich bei meinen Teamkollegen, allen Trainern, allen Betreuern und den VfB-Mitarbeitern für die vielen schönen Momente. Die ganze VfB-Familie hat mich vom ersten Tag an herzlich aufgenommen und ich habe mich sehr wohlgefühlt. Zusammen mit den großartigen VfB-Fans durfte ich viele emotionale, glückliche und spannende Momente im VfB-Trikot erleben. Die Fans haben uns immer überragend unterstützt. Mit diesem Support ist in jedem Spiel alles möglich. Alles Gute für die Zukunft“, so Mavropanos zum Abschied.

Die Ablösesumme liegt nach FT-Informationen bei unter 20 Millionen Euro. Nachdem sich die Hammers im Transferpoker um Wunschspieler Harry Maguire (30/Manchester United) die Zähne ausbissen, intensivierten die Londoner erfolgreich ihr Bemühen um den griechischen Abwehrhünen. Mavropanos, der bereits zwei Jahre in der Premier League für den FC Arsenal spielte, kehrt nun auf die Insel zurück.