Trainer-Gespräch: Die Tendenz bei Boniface

Victor Boniface steht bei Bayer 04 Leverkusen vor einer ungewissen Zukunft. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ hat der neue Cheftrainer Carles Martínez kürzlich mit dem Mittelstürmer über dessen Perspektive gesprochen, der spanische Übungsleiter habe den 25-Jährigen „als motiviert wahrgenommen“. Die Tendenz gehe allerdings zu einem erneuten Wechsel im Sommer.

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Boniface hat eine völlig missglückte Leihe zum SV Werder Bremen hinter sich. Aufgrund eines Knorpelschadens und anschließender Fitnessprobleme kam der 13-fache nigerianische Nationalspieler für die Grün-Weißen nur auf elf Einsätze (null Tore). Nun will sich der Rechtsfuß, der noch bis 2028 Vertrag in Leverkusen hat, vor dem Trainingsstart am 13. Juli in einen guten Fitnesszustand bringen. Die Entscheidung, wie es mit Boniface unterm Bayer-Kreuz weitergehen soll, liegt am Ende bei Neu-Coach Martínez.