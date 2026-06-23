Trainer-Entscheidung um Wagner gefallen

Gary O’Neil heuert nach eineinhalb Jahren wieder auf der Insel an. Bei Premier League-Aufsteiger Ipswich Town folgt der 43-jährige Engländer auf den aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Kieran McKenna.

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Gary O'Neil is the new Manager of Ipswich Town Football Club. 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZD6cxicPtO — Ipswich Town (@IpswichTown) June 23, 2026

O’Neil, der in England schon für die Wolverhampton Wanderers und den AFC Boutnemouth tätig war, stand bei Racing Straßburg eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag. Insofern muss sein neuer Arbeitgeber eine Ablöse für die Zusammenarbeit entrichten. Übrigens: Der zwischenzeitlich mit den Tractor Boys in Verbindung gebrachte Sandro Wagner bekommt den Job entsprechend nicht.