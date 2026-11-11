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Ginter bestätigt Plan für Karriereende

von Emanuel Schultz - Quelle: Sky
Matthias Ginter vom SC Freiburg @Maxppp

Ex-Nationalspieler Matthias Ginter möchte seine aktive Laufbahn beim SC Freiburg beenden. „Das ist auf jeden Fall das Ziel. Deshalb habe ich vor einem Monat voller Überzeugung meinen Vertrag verlängert“, erklärt der 32-Jährige in einem Interview mit ‚Sky‘.

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Wie lange der Innenverteidiger noch als Profi spielen möchte, lässt er offen. „Immer, wenn man Geburtstag hat, merkt man: Es geht jetzt nicht mehr allzu lange. Aber ich versuche das rauszuzögern, dass man das Alter nicht sieht. Natürlich will ich so viele Spiele machen wie möglich“, so Ginter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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