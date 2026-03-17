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Arsenal: Lewis-Skelly im Sommer weg?

von Martin Schmitz - Quelle: CaughtOffside
Myles Lewis-Skelly startet beim FC Arsenal richtig durch. @Maxppp

Toptalent Myles Lewis-Skelly könnte in der kommenden Saison für einen anderen Klub auflaufen. Laut ‚CaughtOffside‘ spielen die Gunners mit dem Gedanken, den 19-Jährigen zu verleihen, um dem Eigengewächs mehr Spielpraxis zu verschaffen. Der Linksverteidiger zählt zu den vielversprechendsten Talenten der Londoner, kommt aktuell jedoch aufgrund der großen Konkurrenz nur wenig zum Einsatz.

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Erst im vergangenen Sommer verlängerte Lewis-Skelly seinen Vertrag bei Arsenal langfristig. Der englische Nationalspieler gehört seitdem zu den bestbezahlten Youngsters der Welt. Dem Vernehmen nach hat West Ham United ein Auge auf ihn geworfen und könnte ein Kandidat für einen Leihwechsel sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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