Fotheringham übernimmt bei Huddersfield

Mark Fotheringham ist neuer Trainer bei Huddersfield Town. Wie der englische Zweitligist bekannt gibt, leitet der Schotte fortan die Geschicke beim Tabellenvorletzten und unterschreibt bis 2025.

Zuletzt war der 38-Jährige für drei Monate als Co-Trainer bei Hertha BSC aktiv. An der Seite von Felix Magath verhinderte Fotheringham den Abstieg der Alten Dame aus der Bundesliga.

📝 We’re delighted to welcome Mark Fotheringham to the Club as our new Head Coach!#htafc | #TerrierSpirit