Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Eintracht dran: Janelt kommt auf den Markt

Eintracht Frankfurt hat einen Transfer von Vitaly Janelt ins Auge gefasst. Die Chancen für den Bundesligisten steigen, denn der deutsche Sechser wird den FC Brentford wohl verlassen.

von Fabian Ley - Quelle: Sky Sports
1 min.
Vitaly Janelt wirkt konzentriert @Maxppp

Dass sich Eintracht Frankfurt in den kommenden Transferfenstern unter anderem mit einem neuen Sechser verstärken möchte, ist verbrieft. Dass Vitaly Janelt bei den Adlern dabei zu den engeren Kandidaten zählt, ebenso. Die Chancen auf einen Zuschlag beim 27-Jährigen steigen für die Hessen offenbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen des britischen ‚Sky Sports‘ wird der frühere deutsche U-Nationalspieler den FC Brentford im kommenden Sommer mit Ablauf seines Vertrags voraussichtlich verlassen. Eine Einigung über eine Verlängerung kam bislang nicht zustande und sei derzeit auch nicht in Sicht. Der englische Erstligist schaue sich daher bereits aktiv nach einem neuen Mittelfeldspieler um, der langfristig das Zentrum der Bees bekleiden soll.

Eintracht wittert Schnäppchen

Die Eintracht dürfte bei Janelt auf einen kostengünstigen Transfer-Coup hoffen. Seine Vertragssituation macht den Abräumer für Interessenten besonders attraktiv. Ab Januar kann der gebürtige Hamburger ohne Zustimmung seines aktuellen Arbeitgebers mit Klubs verhandeln und ein zur kommenden Saison gültiges Arbeitspapier unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

2020 war Janelt für gerade einmal 600.000 Euro vom VfL Bochum nach Brentford gewechselt. Der zweikampfstarke Linksfuß entwickelte sich auf der Insel prächtig und flog hierzulande lange Zeit bei vielen unter dem Radar. In dieser Spielzeit läuft es auf persönlicher Ebene allerdings nicht so rund. Nachdem Janelt zu Saisonbeginn mit einer Fersenverletzung ausgefallen war, wurde er in der Premier League zuletzt siebenmal in Folge nur eingewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Brentford
Frankfurt
Vitaly Janelt

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Brentford Logo FC Brentford
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Vitaly Janelt Vitaly Janelt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert