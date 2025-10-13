PSG & Yamal: Das ist dran

Trotz aufkommender Abschiedsgerüchte wird Lamine Yamal den FC Barcelona in naher Zukunft voraussichtlich nicht verlassen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato ist das Gerücht, dass Paris St. Germain am 18-Jährigen interessiert sei, eine Mär. Der Journalist Romain Molina hatte das in einem am gestrigen Sonntag veröffentlichten Video behauptet.

Molina zufolge hätte Yamal ein Umfeld, das für eine langfristige Zukunft bei den Katalanen potenziell problematisch sei. Für den Moment jedenfalls spielt das für PSG allerdings keine Rolle. Zumal Yamal erst kürzlich seinen Vertrag in Barcelona bis 2031 verlängert hat.