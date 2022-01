Köln: Baumgart offen für Duda-Abschied

Der 1. FC Köln würde Mittelfeldspieler Ondrej Duda (27) unter den passenden Rahmenbedingungen wohl ziehen lassen. „Wir legen für keinen Spieler ein Transfer-Veto ein“, wird FC-Trainer Steffen Baumgart vom ‚Express‘ zitiert, „sollte es ein Angebot für Ondrej geben, würden wir uns darüber unterhalten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Wochenende hatte Duda gegen Ex-Klub Hertha BSC seinen zweiten Saisontreffer erzielt und aufsteigende Form gezeigt. Womöglich bietet sich den Geißböcken nun ein lukratives Januar-Geschäft. Den beiden Serie A-Vertretern Sampdoria und FC Genua wurde unlängst Interesse am Slowaken nachgesagt. Dudas Vertrag in Köln ist noch bis 2024 datiert.