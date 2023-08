Tottenham: Last-Minute-Angebot für Gallagher?

Tottenham Hotspur erwägt ein spätes Angebot für Conor Gallagher vom FC Chelsea. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, könnte der 23-jährige Mittelfeldspieler eine ernsthafte Option für die Spurs werden, da Chelsea Mittelfeldspieler Cole Palmer (21/Manchester City) verpflichten will und somit die Konkurrenz um einen Startelfplatz wachsen wird.

Gallagher soll dennoch glücklich bei Chelsea sein und den Konkurrenzkampf annehmen wollen, so der ‚Telegraph‘. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. In der vergangenen Saison absolvierte der Rechtsfuß 35 Spiele in der Premier League.