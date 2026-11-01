Hannover 96: Folgt Virkus auf Boldt?

Den freigewordenen Posten von Jonas Boldt könnte unter Umständen Roland Virkus besetzen. Wie ‚Sky‘ erfuhr, befindet sich Virkus bei der heutigen Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden im Stadion.

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Ob dies gleichbedeutend mit konkreteren Gesprächen zwischen den beiden Parteien ist, ist zur Stunde noch offen. Virkus wäre nach seinem Aus als Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach im vergangenen September möglicherweise verfügbar, auch wenn er bei den Fohlen einen Job als Scout innehat.