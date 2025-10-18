Menü Suche
Kommentar 23
Bundesliga

Große Personal-Überraschung beim BVB

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Aaron Anselmino, Julian Brandt, Nico Schlotterbeck und Robert Kovac von Borussia Dortmund @Maxppp
FC Bayern BVB

Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern (18:30 Uhr) womöglich doch auf Aarón Anselmino zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Innenverteidiger überraschend mit nach München geflogen, um im Notfall helfen zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anselmino spielte bislang erst einmal für den BVB, überzeugte dabei am zweiten Spieltag gegen Union Berlin (3:0). Anschließend setzten muskuläre Probleme den 20-jährigen Innenverteidiger außer Gefecht. Zuletzt absolvierte die Leihgabe des FC Chelsea Teile des Mannschaftstrainings. Umso ungewöhnlicher wäre es, sollte er heute Abend tatsächlich im Kader stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (23)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Aaron Anselmino

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Aaron Anselmino Aaron Anselmino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert