Große Personal-Überraschung beim BVB

Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern (18:30 Uhr) womöglich doch auf Aarón Anselmino zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Innenverteidiger überraschend mit nach München geflogen, um im Notfall helfen zu können.

Anselmino spielte bislang erst einmal für den BVB, überzeugte dabei am zweiten Spieltag gegen Union Berlin (3:0). Anschließend setzten muskuläre Probleme den 20-jährigen Innenverteidiger außer Gefecht. Zuletzt absolvierte die Leihgabe des FC Chelsea Teile des Mannschaftstrainings. Umso ungewöhnlicher wäre es, sollte er heute Abend tatsächlich im Kader stehen.