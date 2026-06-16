Fixe Neuzugänge

Offiziell verkündet hat Real Madrid bislang nur die Verpflichtung von Linksverteidiger Marc Cucurella (27). Der spanische Europameister kommt für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea.

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Außerdem soll Endrick (19) nach seiner erfolgreichen Leihe zu Olympique Lyon in die Rotation integriert werden.

Im Anflug

Innenverteidiger Ibrahima Konaté (27) hat dem Vernehmen nach schon bei Real unterschrieben. Der Franzose kommt ablösefrei vom FC Liverpool. Auch der Transfer von Denzel Dumfries (30) ist beschlossene Sache. Inter Mailand erhält festgeschriebene 20 Millionen Euro Ablöse.

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Nach FT-Informationen ist auch die Verpflichtung von Bernardo Silva (31) durch. Die Manchester City-Legende kommt ebenfalls ablösefrei und hat das Vertragsangebot von Real akzeptiert.

Kandidaten

Laut ‚The Athletic‘ will Mourinho noch auf zwei weiteren Positionen Verstärkung holen: Ein kreativer Mittelfeldspieler und ein zusätzlicher Innenverteidiger sollen her.

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Für das Zentrum führen Spuren zu Enzo Fernández (25/FC Chelsea), Mateus Fernandes (21/West Ham United), Ayyoub Bouaddi (18/OSC Lille), Sandro Tonali (26/Newcastle United) und Kees Smit (20/AZ Alkmaar) – keine davon ist bislang aber so richtig konkret. Laut der ‚Bild‘ beobachtet Real auch die Situation um Felix Nmecha (25) sehr genau, insbesondere Mourinho soll Fan des Antreibers sein. Borussia Dortmund wäre aber wohl nur bei einem außergewöhnlichen Angebot verkaufsbereit.

Derweil wackelt ein fast sicher geglaubter Transfer: Nico Paz (21) kann für neun Millionen Euro von Como 1907 zurückgekauft werden, mit Blick auf den Silva-Transfer hat Real erstmal keine Verwendung für den Argentinier. Paz hat die Blancos der ‚as‘ zufolge mittlerweile darüber informiert, erstmal noch eine weitere Saison in Italien bleiben zu wollen.

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Für die Abwehrzentrale hat Mourinho vier Spieler auf dem Wunschzettel: Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand), Riccardo Calafiori (24/FC Arsenal), Rúben Dias (29/Manchester City) – und Nico Schlotterbeck (25). Trotz Vertragsverlängerung darf der DFB-Verteidiger den BVB verlassen. Real zählt zu den wenigen Klubs, die die Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro ziehen können. Laut der ‚Bild‘ planen die Königlichen, Schlotterbeck ein Vertragsangebot vorzulegen und dürften damit offene Türen einrennen.

Fixe Abgänge

Mit David Alaba (34) und Dani Carvajal (34) haben zwei Führungsspieler keine neuen Verträge erhalten.

Mögliche Abgänge

Real erhofft sich laut der ‚as‘ mindestens 100 Millionen Euro an Ablöse-Einnahmen. Allein 60 Millionen soll Gonzalo García (22) in die Kassen spülen. Mit Fran García (26), Raúl Asencio (23), Thiago Pitarch (18) und weiteren stehen generell viele Eigengewächse zum Verkauf. Das gilt auch für die gestandenen Profis Eduardo Camavinga (23), Rodrygo (25), Dani Ceballos (29) sowie einen aus dem Linkverteidiger-Duo Álvaro Carreras (23) und Ferland Mendy (31). Franco Mastantuono (18) ist ein Kandidat für eine Leihe.