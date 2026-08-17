Schneller Sabitzer-Abgang | Schalke-Schreck Mbappé

Klares Zeichen von Sabitzer?

Borussia Dortmund steht kurz davor, einige wichtige Neuzugänge einzutüten. Was bei den Fans für Aufbruchstimmung sorgt, kommt jedoch offenbar nicht bei allen Spielern gut an. Das war laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ beim BVB-Familientag am gestrigen Sonntag zu sehen. Spieler und Anhang wurden vom Klub in ein feines Restaurant eingeladen und sollten „im rustikalen Holz-Ambiente“ und mit „alpenländisch inspirierter Küche“ auf die neue Saison anstoßen. Ein Profi war schnell wieder weg.

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Kurz nachdem die letzten Spieler das Lokal betreten hatten, machte sich dem Bericht zufolge Marcel Sabitzer bereits wieder auf den Heimweg. Der österreichische Nationalspieler droht durch den bevorstehenden Transfer von Joey Veerman (27/PSV Eindhoven) noch weiter an Bedeutung im Kader zu verlieren. Bei den Schwarz-Gelben wird es für den 32-Jährigen nicht einfach, an Spielzeit zu kommen. Dieser erhält allerdings ein Top-Gehalt von bis zu acht Millionen und wird nur schwer von einem Wechsel zu überzeugen sein. Es droht dicke Luft.

Mbappé dominiert auf Schalke

Am gestrigen Sonntag empfing der FC Schalke anlässlich des 25. Jubiläums der Schalke-Arena niemand Geringeren als Real Madrid zum Testspiel. Bei der 0:3-Niederlage gegen die Königlichen ging es richtig zur Sache. Im Fokus stand vor allem WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé. Der 27-Jährige überzeugte mit guter Leistung und einem Treffer, hätte aber nach einem heftigen Stoß gegen Schalke-Abwehrboss Nikola Katic die Rote Karte sehen können.

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Die ‚as‘ zeigt sich dennoch begeistert und titelt: „Mbappé dominiert bei Mous Real Madrid.“ Laut der spanischen Sportzeitung „versetzte er die kämpferischen Verteidiger der Bergbaumanschaft und Karius in Angst und Schrecken. Das Stadion verstummte jedes Mal, wenn die Zehn den Ball berührte. Mbappé ist auf dem Rasen der wahre Anführer dieses Projekts, das darauf ausgelegt ist, den Weg zu den Titeln wiederzufinden. Und man sieht, dass er sich noch stärker einbringt.“