Kempfs großes DFB-Ziel

Marc Oliver Kempf (31) hat eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft noch nicht abgeschrieben. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der Innenverteidiger: „Manchmal geschehen Zufälle, und dann kann es auch im Fußball ratzfatz gehen, und plötzlich stehe ich da. Man weiß es nicht, schauen wir mal.“

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Kempf wechselte 2024 für 2,5 Millionen Euro von Hertha BSC zu Como 1907. Seitdem stand er 72 Mal für Como auf dem Platz. Der Ex-Bundesliga-Profi hatte ab der U16 alle deutschen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Ein Einsatz für die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp fehlt noch in seiner Vita.