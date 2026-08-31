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Klubs stehen fest: Doppel-Abgang bei Werder

von Tom Steinmetzler - Quelle: kicker | DeichStube
1 min.
Samuel Mbangula mit Felix Agu @Maxppp

Wie von Werder Bremen bereits heute Morgen offiziell mitgeteilt, sind Samuel Mbangula (22) und Julian Malatini (25) für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Samuel Mbangula steht laut dem ‚kicker‘ vor der Leihe zu Atalanta Bergamo in die Serie A. Der ‚DeichStube‘ zufolge ist Mbangula schon für Verhandlungen in Bergamo, um finale Details zu klären. Der Flügelspieler war erst vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin gekommen.

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Malatini zieht es nach FT-Infos zum FC Cincinnati in die MLS. Der Argentinier war 2024 für zwei Millionen Euro von Defensa an die Weser gewechselt. In der vergangenen Saison kam der Innenverteidiger nur elfmal für die Bremer zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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