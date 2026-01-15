Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

TSG: Vertragsgespräche mit Kramaric und Prömel

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Andrej Kramaric für die TSG am Ball @Maxppp

Die TSG Hoffenheim will die Vertragsverlängerung mit Andrej Kramaric (34) vorantreiben. „Wir hatten mit André und seinem Berater schon im Sommer ein sehr gutes Gespräch. Er ist dann im Herbst super mitgegangen“, erklärte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker vor dem gestrigen 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach bei ‚Sky‘ und kündigt an: „Wir haben ausgemacht, weitere Gespräche im Januar zu führen. Diese werden in den nächsten Tagen beginnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Kramaric läuft auch der Vertrag von Grischa Prömel (31) im Sommer aus. Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen Gespräche. „Mit Grischa sind wir auch im Austausch. Er hat einen großen Wert für uns auf dem Platz und auch in der Kabine. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der solche Führungsqualitäten besitzt. Die nächsten Tage werden zeigen, wo es hingeht. Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen“, so Schicker.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Andrej Kramarić
Grischa Prömel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Andrej Kramarić Andrej Kramarić
Grischa Prömel Grischa Prömel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert