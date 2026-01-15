TSG: Vertragsgespräche mit Kramaric und Prömel

Die TSG Hoffenheim will die Vertragsverlängerung mit Andrej Kramaric (34) vorantreiben. „Wir hatten mit André und seinem Berater schon im Sommer ein sehr gutes Gespräch. Er ist dann im Herbst super mitgegangen“, erklärte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker vor dem gestrigen 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach bei ‚Sky‘ und kündigt an: „Wir haben ausgemacht, weitere Gespräche im Januar zu führen. Diese werden in den nächsten Tagen beginnen.“

Neben Kramaric läuft auch der Vertrag von Grischa Prömel (31) im Sommer aus. Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen Gespräche. „Mit Grischa sind wir auch im Austausch. Er hat einen großen Wert für uns auf dem Platz und auch in der Kabine. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der solche Führungsqualitäten besitzt. Die nächsten Tage werden zeigen, wo es hingeht. Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen“, so Schicker.