Bitterer Korb für Real Madrid

Real Madrid muss sich die Verpflichtung von Vitinha vorerst abschminken. Angesprochen auf die Wechselgerüchte zu den Königlichen machte der 26-Jährige gegenüber ‚Canal11‘ deutlich: „Es wäre dumm von mir, Paris St. Germain zu verlassen.“ Der Portugiese sieht derzeit keinen Grund für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt: „Ich glaube nicht, dass ein Wechsel nach Madrid im Moment das Beste für mich wäre. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl. Wir haben einen fantastischen Kader und mit Luis Enrique einen unglaublichen Trainer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Madrilenen beobachten den Mittelfeldspieler bereits seit geraumer Zeit. Vitinha soll sich von PSG zusichern haben lassen, den Verein bei einem Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro verlassen zu dürfen. Der Spielmacher war im Sommer 2022 für rund 40 Millionen Euro vom FC Porto zu PSG gewechselt und bestritt seitdem 190 Pflichtspiele für die Franzosen. Beim amtierenden Champions League-Sieger besitzt der 35-fache Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2029.