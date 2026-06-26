Felix Nmecha nutzt bei der WM die Gelegenheit, sich auf großer Bühne ins Rampenlicht zu spielen. Inzwischen stehen die Interessenten Schlange. Zahlreiche Topklubs – darunter auch der FC Bayern – sind zuletzt beim 25-Jährigen vorstellig geworden.

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Auch Newcastle United hat den technisch starken Mittelfeldmann seit einigen Wochen auf dem Schirm. Bald könnte der Poker an Fahrt aufnehmen. Denn wie ‚Sky Sports‘ berichtet, erachten die Magpies Nmecha als geeigneten Ersatz für Bruno Guimarães (28).

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Der Brasilianer wird heftig vom FC Arsenal umworben, ein erstes Angebot von 64 Millionen Euro lehnte Newcastle jedoch ab. Nicht ausgeschlossen, dass die Gunners eine verbesserte Offerte vorbereiten und Guimarães im Laufe des Sommers unter Vertrag nehmen.

Nicht günstig

Newcastle-Trainer Eddie Howe sei derweil großer Fan von Nmecha. Für eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers müsste der Premier League-Vertreter aber tief in die Tasche greifen. Die Dortmunder Schmerzgrenze liegt Berichten zufolge bei 120 Millionen Euro.

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Im nächsten Sommer ist Nmecha aufgrund einer Ausstiegsklausel für festgeschriebene 80 Millionen Euro zu haben. Ab 2028 wären es nur noch 70 Millionen.