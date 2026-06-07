Schnappt Arsenal dem FC Bayern Toptalent weg?

Der FC Arsenal hat ein Auge auf Emmanuel Mbemba geworfen. Wie die ‚BBC‘ berichtet, hat der frischgebackene englische Meister eine Anfrage an das Lager des Talents von Paris St. Germain übermittelt. Der Vertrag des 18-jährigen Verteidigers beim französischen Hauptstadtklub läuft aus, bisherige Verlängerungsangebote hat Mbemba abgelehnt.

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Auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen wie auch weitere europäische Topklubs haben den französischen U19-Nationalspieler auf dem Schirm, dieser tendiert jedoch laut Bericht zu einem Wechsel in die Premier League. Bei Arsenal gilt Mbemba als langfristige Option auf der linken Abwehrseite.