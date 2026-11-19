Foot Mercato: Hat Ihnen die Aufnahme in den exklusiven Kreis der Ballon-d’Or-Gewinner das Gefühl gegeben, endgültig zu den größten Stürmern aller Zeiten zu gehören? Muss man diese Trophäe gewinnen, um in der Fußballwelt die Anerkennung zu erhalten, die man verdient?

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Harry Kane: Ich bin unglaublich stolz darauf, den Ballon d’Or gewonnen zu haben – und dass ich diese Auszeichnung in meiner Heimatstadt entgegennehmen durfte, machte den Moment noch besonderer. Meinen Namen neben Spielern wie R9 – der mir die Trophäe an jenem Abend überreichte –, Cristiano Ronaldo, Messi oder auch Gerd Müller zu sehen, erfüllt mich mit großem Stolz. Besonders wenn ich auf meinen Werdegang zurückblicke: Zu Beginn meiner Karriere war ich oft ausgeliehen, was viel Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit von mir forderte. Seit meinem Wechsel zum FC Bayern habe ich einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht, und ich habe das Gefühl, dass ich mich auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit befinde. Ich glaube, der Gewinn des Ballon d’Or hat die Art und Weise verändert, wie ich weltweit wahrgenommen werde. Ich habe die Begeisterung und die Reaktion der Fans wohl unterschätzt. Als ich nach der Zeremonie die Trophäe vor den Fans in die Höhe hielt, die draußen auf der Straße warteten, wurde mir klar, dass ich einen magischen Moment erlebte, den ich niemals vergessen werde. Dieser Sieg spiegelt eine außergewöhnliche Saison wider – geprägt von Toren, Titeln und großen Augenblicken. Dass ich den Ballon d’Or mit 33 Jahren gewonnen habe, zeigt einfach: Wenn man hart weiterarbeitet und an sich glaubt, kann man den Gipfel erreichen.

Karim Benzema gewann 2022 den Ballon d’Or, Harry Kane 2026. Komplexe Neuner, die aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, rücken in den Fokus. Sehen Sie Ähnlichkeiten zwischen Ihrem Spielstil und dem von Karim Benzema?

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Karim ist ein unglaublicher Spieler. Ich war schon immer ein großer Bewunderer von ihm. Was er 2022 bei Real Madrid geleistet hat, war wirklich beeindruckend. Er besitzt die Fähigkeit, sich ins Mittelfeld zurückfallen zu lassen und fast wie ein Zehner zu agieren – er diktiert das Spiel und taucht gleichzeitig im perfekten Moment im Strafraum auf. Unsere physischen Voraussetzungen unterscheiden sich zwar etwas, aber was die Spielintelligenz, das Gespür für freie Räume und den Willen betrifft, die Mitspieler einzubinden, sehe ich definitiv viele Gemeinsamkeiten in unserem Fußball. Wir beide haben bewiesen, dass man nicht zwingend im Strafraum stehen muss, um Tore zu erzielen. In meinem Fall ergeben sich sogar mehr Chancen, wenn ich mich tiefer fallen lasse, da ich dann nicht so eng bewacht werde. Die Tore entstehen oft gerade dadurch, dass ich mich zurückfallen lasse und sich das Spiel dadurch entfaltet. Ich agiere in der Rolle eines Zehners, und wenn sich der gegnerische Defensivblock zurückzieht, schieße ich von der Strafraumgrenze – das ist eine meiner großen Stärken. Die letzte Saison war das beste Beispiel dafür: Ich habe 73 Tore erzielt – fast doppelt so viele wie in jeder anderen Saison zuvor.

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Was ist nach dem Gewinn eines Ballon d’Or das vorrangige Ziel? Einen zweiten zu holen, um sich noch tiefer in die Geschichtsbücher einzutragen?

Natürlich würde ich liebend gerne einen weiteren Ballon d’Or gewinnen, aber ich weiß, dass es auch viele andere großartige Spieler gibt, die gute Chancen haben. Es gibt zudem noch zahlreiche Trophäen, die ich gerne gewinnen möchte – etwa die Champions League mit dem FC Bayern und natürlich einen Titel mit der englischen Nationalmannschaft.

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Im vergangenen Jahr endete euer Weg in der Champions League im Halbfinale gegen Paris St. Germain, nach zwei Duellen auf absolutem Top-Niveau. Glauben Sie, dass der FC Bayern München in dieser Saison in der Lage ist, den Henkelpott zu holen?

Die Champions League ist ein wichtiges Ziel für mich und für die gesamte Mannschaft. Wir verfügen über einen starken Kader mit unglaublichen Spielern. Die Spiele gegen PSG in der vergangenen Saison waren verrückt. Es ging extrem knapp zu. Gegen ein Team auszuscheiden, das den Titel zweimal in Folge gewonnen hat, ist absolut keine Schande. Dass wir nun ein weiteres Jahr mit dem Trainer und dem Team zusammenarbeiten, hilft uns dabei, noch stärker zu werden. Wir sind in diese Saison mit dem Gedanken gestartet, dass es unser Jahr werden kann. Wir müssen einen Weg finden, das zu erreichen – das gewisse Extra, das den Unterschied ausmacht, um die nächsten Runden zu überstehen. Wir werden alles daransetzen, die Champions League zu gewinnen. Das ist unser Hauptziel.

Sie sind der erste Bayern-Spieler seit mehr als 45 Jahren, der den Ballon d’Or gewonnen hat. Könnte ein Spieler wie Michael Olise Ihr Nachfolger sein – der nächste Münchner, der diese begehrte Trophäe gewinnt?

Michael ist ein fantastischer Spieler. Jeden Tag im Training sieht man seine Qualitäten und wozu er auf dem Platz fähig ist. Er hat zweifellos das Zeug dazu, einen weiteren Ballon d’Or nach München zu holen – das ist sicher.