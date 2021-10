Benfica empfängt FCB: So könnten die Bayern spielen

Der FC Bayern reist als klarer Favorit nach Lissabon, um sich in der Champions League mit Benfica zu messen. Julian Nagelsmann sagte bei der Pressekonferenz im Vorfeld über den Gegner: „Sie wollen Fußball spielen.“ Stellt man die Offensivkraft des deutschen Rekordmeisters, die gegen Bayer Leverkusen (5:1) am vergangenen Wochenende gezeigt wurde, dem gegenüber, darf man sich auf eine attraktive Begegnung freuen.

Auf Leon Goretzka (Erkältung) und Alphonso Davies (Belastungssteuerung) wird Nagelsmann verzichten müssen. Möglich, dass Lucas Hernández auf die linke Abwehrposition rückt und Niklas Süle oder Tanguy Nianzou innen verteidigen. Alternativen als Ersatz für Davies sind Josip Stanisic und Omar Richards.

Für Goretzka wird höchstwahrscheinlich Sommer-Transfer Marcel Sabitzer in die Startelf kommen und sein erstes Spiel von Beginn an für seinen neuen Klub bestreiten. Corentin Tolisso könnte ebenfalls starten, dürfte aufgrund seiner langen Ausfallzeit aber eher eine Option von der Bank sein. Der Franzose kehrte gegen Leverkusen zum ersten Mal in den Kader zurück, blieb aber ohne Einsatz.

Benfica sieht sich gewappnet

Für Jorge Jesus trifft sein Team im Estádio da Luz auf „die stärkste Mannschaft der Welt“. Auch wenn hinter solch hochgegriffenen Aussagen immer Kalkül steckt, weiß der Benfica-Trainer, dass ihm gegen die formstarken Bayern eine Mammutaufgabe bevorsteht. Angst vor einer hohen Niederlage hat Jesus nicht: „Wir gehen nicht mit dem Gedanken ins Spiel, dass wir vorgeführt werden könnten.“

Der zuletzt angeschlagene Rafa Silva steht Benfica wieder zur Verfügung. In wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspielen gelangen dem Rechtsaußen fünf Tore und zwei Assists. Er gilt als einer der Schlüsselspieler in Benficas Offensive. Sollte beim Abschlusstraining alles glatt laufen, ist der 28-Jährige „bereit für das Spiel“, so Jesus auf der Pressekonferenz.

Weigl fiebert Partie entgegen

Julian Weigl wird voraussichtlich auch in der Startelf von Benfica stehen. Für den ehemaligen Akteur von Borussia Dortmund ist die Begegnung mit den Bayern ein besonderes Spiel. Seine bisherige Bilanz gegen den FCB: Vier Siege, ein Remis, acht Niederlagen. „Ich glaube nicht, dass wir Angst vor den Bayern haben“, sagt der defensive Mittelfeldspieler in der ‚Record‘.

Man müsse allerdings „gut verteidigen“ und „kompakt stehen“, um gegen den Rekordmeister aus Deutschland zu bestehen. Allgemein sei es ein „großartiges Spiel für uns alle und um zu zeigen, wer Benfica in Europa ist“, erklärt der 26-Jährige, der die Partie auch nutzen will, um sich laut eigener Aussage wieder für die Nationalmannschaft in Stellung zu bringen.

So könnte der FC Bayern spielen