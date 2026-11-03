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Offiziell SPL

Nächster Schritt für Ronaldo-Sohn

von Lukas Hörster
Cristiano Ronaldo Júnior bei einem Spiel für Portugal @Maxppp

Cristiano Júnior macht seinen Vater Cristiano Ronaldo (41) weiter stolz. Der 16-jährige Angreifer wurde erstmals für die U17-Nationalmannschaft von Portugal nominiert. Für die U16 schoss er drei Tore in neun Einsätzen.

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Cristiano Júnior spielt auf Vereinsebene genau wie sein Vater für Al Nassr in Saudi-Arabien. Dort ist der Junior für die U17 am Ball. Im Sommer war er unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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