Nächster Schritt für Ronaldo-Sohn

Cristiano Júnior macht seinen Vater Cristiano Ronaldo (41) weiter stolz. Der 16-jährige Angreifer wurde erstmals für die U17-Nationalmannschaft von Portugal nominiert. Für die U16 schoss er drei Tore in neun Einsätzen.

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Cristiano Júnior spielt auf Vereinsebene genau wie sein Vater für Al Nassr in Saudi-Arabien. Dort ist der Junior für die U17 am Ball. Im Sommer war er unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.