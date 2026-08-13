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Serie A

Icardi-Transfer in Arbeit

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Italia
Mauro Icardi ärgert sich @Maxppp

Möglicherweise kehrt Mauro Icardi in die Serie A zurück. ‚Sky Italia‘ berichtet, dass Lazio Rom Interesse am 33-jährigen Argentinier zeigt. Sportdirektor Mariano Fabiani habe bereits Kontakt zum vereinslosen Torjäger aufgenommen, um eine Zusammenarbeit auszuloten.

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Dabei gibt es dem Bericht zufolge aber zwei Probleme. Zum einen die hohen Gehaltsforderungen von Icardi, der zuletzt bei Galatasaray dem Vernehmen nach über acht Millionen Euro pro Saison einstrich. Zum anderen will der achtmalige Nationalspieler gerne zu einem Klub wechseln, der in der Champions League vertreten ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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