Quintero-Zwillinge unterschreiben bei Arsenal

Der FC Arsenal schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu. Heute waren die Zwillinge Hólger und Edwin Quintero (16) in London zugegen, um ihre Vorverträge bei den Gunners zu unterzeichnen. Die beiden Teenager werden im August 2027 von Independiente del Valle zum englischen Spitzenklub wechseln.

Hólger Quintero spielt im offensiven Mittelfeld, sein Bruder Edwin ist auf dem Flügel beheimatet. Das Brüderpaar spielt derzeit für die U17-Nationalmannschaft von Ecuador. Im Klub sind beide für die U20 aktiv, ein Spiel bei den Profis ist ihnen bis jetzt noch nicht vergönnt gewesen.