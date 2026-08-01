RB: Diomande-Entscheidung gefallen

Martín Demichelis hat unterstrichen, dass das Fehlen von Yan Diomande beim heutigen Testspiel gegen den SC Verl (4:0) krankheitsbedingt war. „Ich weiß, dass das ein großes Thema ist. Yan ist wirklich krank“, erklärte der Trainer von RB Leipzig gegenüber ‚Sky‘.

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Diomande soll mental bereits mit den Sachsen abgeschlossen haben und sich auf den Wechsel zu Real Madrid vorbereiten. Ob der 19-jährige Offensivstar noch mit RB ins Trainingslager fährt, ist laut Demichelis offen: „Wir werden sehen. Ich habe noch nicht mit dem Arzt gesprochen. Wenn er gesund ist, muss er mit uns kommen. Wenn er krank ist, dann ist er eben krank.“

Update (15:04 Uhr): Die Entscheidung über die Teilnahme am Trainingscamp ist mittlerweile gefallen. Laut ‚Sky‘ wird Diomande definitiv nicht mit nach Österreich reisen und somit das Vorbereitungscamp verpassen.