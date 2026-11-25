Bellingham unbeschreiblich

Mit 0:1 lag Real Madrid am gestrigen Dienstagabend zur Pause im heimischen Bernabéu gegen die PSV Eindhoven zurück, da schickte Trainer José Mourinho den Ex-Borussen Jude Bellingham aufs Feld und dieser machte mit seiner Leistung viele im Stadion sprachlos. Der 23-Jährige, der eigentlich geschont werden sollte, übernahm sofort die Kontrolle im Mittelfeld. Dazu drehte er die Partie mit einem absoluten Sahne-Volleytor und bereitete den Schlusspunkt zum 5:1 durch Vinicius Junior (87.) mit einem tollen Steckpass mustergültig vor. Besonders die spanische Presse liegt Bellingham am heutigen Tag zu Füßen – und bemüht einen großen Vergleich.

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„Er hat Bewegungen, Ballkontrollen und macht Dinge, die an Zidane erinnern“, erklärt der Journalist Roberto Morales im Radio ‚Cadena COPE‘. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ stößt in dieselbe Richtung, attestiert dem Madrilenen ein „Traumtor per Volleyschuss im reinsten Zidane-Stil“. Die ‚Sport‘ titelt „Bellingham glänzt in Madrid“ und notiert begeistert über das Tor: „Es aufzuschreiben, würde es nur banalisieren.“ Sogar Mourinho setzte auf der Pressekonferenz nach der Partie zu einer langen Hommage über seine Nummer fünf an, sagte unter anderem: „Er hat ein spektakuläres Spiel abgeliefert. Er ist ein geborener Anführer. Nach seiner Ankunft haben die Stürmer begonnen, auf eine völlig andere Art und Weise zu arbeiten. Deshalb habe ich, als wir über den Ballon d’Or sprachen, gesagt, dass es für mich ein Skandal war, dass er nicht unter den ersten Zehn war.“

Der Streit geht weiter

Der Sieger des Afrika-Cups 2025 steht endgültig fest – Stand jetzt. Der internationale Schiedsgerichtshof für Sport (CAS) hat am gestrigen Dienstag den Titelgewinn des Senegal bestätigt. Viele Monate nach dem von einigen Kontroversen geprägten Finale erhalten die Löwen ihren Titel zurück. Im März hatte die Berufungskommission des Afrikanischen Verbands CAF den 1:0-Finalsieg des Senegal gegen Marokko noch einkassiert und den Atlaslöwen nachträglich den Pokal zugestanden. Die darauffolgende Anfechtung vor dem CAS war erfolgreich.

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Geklärt scheint die Sache damit noch immer nicht. In einem Statement bringt der Königliche Marokkanische Fußballverband „seine Verwunderung und seinen Protest darüber zum Ausdruck“ und kündigt seine Entschlossenheit an, „alle verfügbaren Rechtsmittel einzulegen, um die Entscheidung des Sportschiedsgerichts anzufechten“. Die senegalesische Presse feiert dagegen den Coup. „Marokkos Machenschaften bleiben bis zum Schluss vergeblich“, notiert ‚Wiwsport‘. ‚Le Soleil‘ schreibt: „Senegal triumphiert vor dem CAS, die Geschichte des afrikanischen Fußballs wird neu geschrieben. Die Wahrheit auf dem Spielfeld wird wiederhergestellt.“