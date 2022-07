Rom & Zagadou in Verhandlungen

Bei Dan-Axel Zagadou ist gerade richtig Bewegung drin. Nach Informationen von Foot Mercato finden zur Stunde konkrete Vertragsgespräche der AS Rom mit den Beratern des 23-jährigen Innenverteidigers statt. Die Römer machen Druck, wollen Zagadou von einer Zusammenarbeit überzeugen.

Schon am heutigen Freitagmittag hatte unsere französische Partnerseite vom Interesse der Roma berichtet. Das bereits eingereichte Angebot ist nun Verhandlungsgegenstand in den Gesprächen. Mit Inter Mailand eröffnet sich Zagadou, bis Ende Juni bei Borussia Dortmund unter Vertrag, noch eine zweite Option in Italien.