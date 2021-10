„Zeit für Veränderung“ bei United | Milan majestätisch

Pogba fordert Veränderung

In einem verrückten Spiel verlor Manchester United gegen Leicester City mit 2:4. Das Starensemble von Ole Gunnar Solskjaer ließ also erneut Federn. Für die Sonntagsausgabe des ‚Daily Star‘ ist es „Zeit für Veränderung“. Bezug nimmt das Boulevardblatt damit auf Aussagen von Paul Pogba im Anschluss an die Pleite: „Wir müssen etwas ändern. Es ist frustrierend, aber wir müssen die Gründe für dieses Versagen sehr schnell herausfinden, um mit den anderen mithalten zu können. Wenn man um Titel spielen will, muss man vor allem diese Spiele gewinnen, auch wenn sie sehr schwierig sind.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Milan majestätisch

Der AC Mailand hingegen ist momentan nahezu unbesiegbar. Nach 0:2-Rückstand schlugen die Rossoneri Hellas Verona am gestrigen Samstag noch mit 3:2 und grüßen ungeschlagen von der Tabellenspitze. „Seine Majestät Milan“, jubiliert die ‚Gazzetta dello Sport‘. Es mehren sich so langsam die Hoffnungen unter den Fans, dass Milan nach vielen Jahren Mittelmaß wieder zum europäischen Topteam heranwächst.

Akte Fati am 24. Oktober geschlossen?

Nach einigem Hin und Her kann der FC Barcelona offenbar bald einen Haken hinter die Vertragsverlängerung von Ansu Fati machen. Die ‚Mundo Deportivo‘ enthüllt, dass Barça die Personalie vor dem Clásico gegen Real Madrid am 24. Oktober in trockene Tücher wickeln will. Die Katalanen seien „Eigentümer“ des Spielers, titelt die Sportzeitung etwas martialisch.