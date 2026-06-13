Glasner ausgestochen: Milan trifft neuen Wunschtrainer

Im Kampf um den Trainerposten beim AC Mailand hat Matthias Jaissle offenbar endgültig Oliver Glasner überholt. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, ist Milan-Eigentümer Gerry Cardinale gemeinsam mit Berater Zlatan Ibrahimovic am gestrigen Freitag nach London gereist, um sich mit Jaissle zu treffen. Dem vorausgegangen seien mehrere Zoom-Meetings.

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Jaissle gilt mittlerweile in der Modemetropole als Wunschlösung. Sicher ist ein Wechsel aber noch nicht. Der frühere RB-Funktionär steht noch ein Jahr in Saudi-Arabien bei Al-Ahli unter Vertrag, könnte die Wüste aber für festgeschriebene sechs Millionen Euro verlassen. Cardinale soll allerdings nicht gerade begeistert sein, eine solche Summe für den deutschen Trainer zu bezahlen. Der aktuell vereinslose Rúben Amorim soll daher ebenfalls weiter im Rennen sein.