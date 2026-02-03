Menü Suche
Kommentar 1
M’gladbach: Finale Kehrtwende bei Güner

von Dominik Sandler - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Can Armando Güner im Spiel gegen Schalke @Maxppp

Talent Can Armando Güner wechselt voraussichtlich doch noch im Winter zu Galatasaray. Laut Yagiz Sabuncuoglu steht der Istanbuler Klub kurz vor der Einigung mit Borussia Mönchengladbach. Dem Vernehmen nach zahlt Cimbom einen mittleren sechsstelligen Betrag für den 18-Jährigen.

Die Transferposse um den Krefelder zieht sich schon seit Wochen hin, zwischenzeitlich hatte es nach einem Winter-Wechsel ausgesehen, dann wieder so, als würde Güner die Borussia im Sommer ablösefrei verlassen. Jetzt scheinen die Klubs sich zu einigen. Güners Ankunft in Istanbul ist für Donnerstag geplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
