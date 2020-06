Lampard: „Kein Angebot für Havertz“

Der FC Chelsea ist im Transferpoker um Kai Havertz noch nicht in die Offensive gegangen. Blues-Trainer Frank Lampard sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Es gibt kein Angebot von Chelsea für Kai Havertz. Er ist offensichtlich ein Top-Spieler, aber wir sind nicht in Gesprächen, um ihn zu verpflichten.“

Neben Chelsea wurde zuletzt vor allem Real Madrid mit Havertz in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zu den Königlichen soll das Wunschszenario des 21-jährigen Offensivspielers sein. Der ebenfalls gehandelte FC Bayern will sich in diesem Sommer wohl zurückhalten und den Fall Havertz erst 2021 angehen, sollte dieser dann noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehen.