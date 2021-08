Tottenham: Kane plant Trainingsrückkehr

Harry Kane wird offenbar in Kürze seinen Trainingsstreik bei Tottenham Hotspur beenden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der englische Stürmer am Donnerstag ins Mannschafstraining zurückkehren.

Seit dem 2. August nimmt Kane nicht am Training teil. In der Öffentlichkeit wurde dies als Zeichen dafür gewertet, dass der 61-fache Nationalspieler einen Wechsel zu Manchester City erzwingen will. Zuletzt bezog Kane auf Twitter Stellung und bestritt, dass er unerlaubt fehle.