Ginter: „Vor einem Jahr hätte ich blind unterschrieben“

Nationalspieler Matthias Ginter beschreibt seine Vertragssituation bei Borussia Mönchengladbach als kompliziert. Im Podcast ‚kicker meets DAZN‘ sagt der Innenverteidiger: „Vor einem Jahr hätte ich blind unterschrieben, weil mir der Verein wichtig war und auch ist.“

Ginter besitzt bei den Fohlen noch einen Vertrag bis zum Sommer. Durch die Corona-Pandemie hat sich die finanzielle Situation des Vereins verschlechtert. „Die Lage ist wahnsinnig verzwickt. Aber jetzt etwas vorauszusehen ist schwierig. Es ist vieles offen“, so der 27-Jährige. Manager Max Eberl will ihm in Zukunft ein Angebot vorlegen.