Trio will Rüdiger | Vini fädelt Top-Transfers ein

Willkommen zurück?

Zwischen 2017 und 2022 lief Antonio Rüdiger fünf Jahre für den FC Chelsea auf. In London mauserte sich der 32-Jährige zu einem der besten Innenverteidiger der Welt, sogar die Champions League gewann er mit den Blues. Im Anschluss zog es ihn zu Real Madrid, wo er den Henkelpott noch ein weiteres Mal gewinnen konnte. Nun könnte es zu einer spektakulären Rückkehr kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚CaughtOffside‘ sind gleich drei Londoner Klubs an Rüdiger interessiert. Sowohl Tottenham Hotspur als auch Crystal Palace und West Ham United wollen den Ex-Stuttgarter zurück in die englische Hauptstadt locken. Erste Gespräche haben dem Portal zufolge bereits stattgefunden. Eine Ablöse müsste das Trio nicht entrichten, schließlich läuft Rüdigers Vertrag bei den Blancos am Saisonende aus. Ausgeschlossen ist eine Verlängerung in Madrid aber noch nicht.

Agent Vini

Bei Real Madrid tummeln sich viele streitbare Charaktere. Auch Vinicius Junior und Kylian Mbappé (27) dürften sich zu dieser Gruppe zählen. Dem Verhältnis zwischen den beiden Superstars wurde bereits des Öfteren Spannungen nachgesagt. Der Brasilianer hat nun die vermeintliche Wahrheit ausgepackt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gespräch mit dem YouTuber Ibai Llanos betont der 25-jährige Flügelspieler, dass die Beziehung der beiden vollständig intakt sei. Mehr noch, er habe aktiv um Mbappé geworben: „Jeden Sommer schrieb ich ihm: ‚Wann kommst du?‘ Ich war sein Agent. Ich habe das gleiche mit Bellingham gemacht. Ich will mit den Besten spielen, um bessere Gewinnchancen zu haben.“ Friede, Freude, Eierkuchen also beim weißen Ballett?