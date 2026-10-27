China gegen Mbappé | Nagelsmann zu teuer

Diplomatieskandal um Diktator Mbappé

Kurz nach dem Schock des entgangenen Ballon d’Or gibt es die nächsten Hiobsbotschaften für Kylian Mbappé. Der 27-Jährige verliert mindestens drei große Sponsorenverträge auf dem chinesischen Markt. „Unser Unternehmen lehnt jegliches Verhalten, das nationale Gefühle verletzt, entschieden ab und verfolgt in dieser Hinsicht eine Null-Toleranz-Politik. Wir beenden mit sofortiger Wirkung jegliche Zusammenarbeit mit Kylian Mbappé“, erklärt beispielsweise der Getränkegigant Dongpeng. Auslöser dieser Kontroverse war eine Szene in der Sendung ‚The Bridge‘, in der Mbappé vor wenigen Tagen nach seinem Image im Netz befragt wurde.

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„Mein Lieblingsmeme über mich selbst? Das, bei dem sie mein Gesicht einen Typen, ich glaube, es ist ein chinesischer Diktator, montieren. Das bringt mich wirklich zum Lachen“, hatte der Angreifer von Real Madrid geantwortet. Das Lachen dürfte Mbappé jedoch mittlerweile vergehen, denn es entwickelt sich ein handfester politischer Skandal. Auf einer Pressekonferenz verurteilte Guo Jiakun, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die Mbappé-Aussage aufs Schärfste: „Jede Äußerung oder Handlung, die die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt, stößt natürlich auf gemeinsame Ablehnung seitens der gesamten chinesischen Gesellschaft.“ Zudem soll laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten das chinesische Staatsfernsehen infolge dieser Kontroverse die Übertragung der La Liga-Spiele ausgesetzt haben.

Update (13:45 Uhr): Mittlerweile hat sich La Liga-Präsident Javier Tebas eingeschaltet und bemüht sich via Twitter um Schadensbegrenzung: „Wir bei LALIGA bedauern zutiefst die Äußerungen von Kylian Mbappé, die in China Unbehagen und Empörung ausgelöst haben. Wir sind uns des entstandenen Schadens bewusst, und im Namen der LALIGA möchte ich mich aufrichtig beim chinesischen Volk entschuldigen“, heißt es unter anderem in seinem Statement.

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Guckt Nagelsmann in die Röhre?

Manchester United steht nur wenige Monate nach der vermeintlichen Auferstehung und der Rückkehr in die Riege der englischen Topklubs erneut vor einem Scherbenhaufen. Nach dem überraschenden dritten Platz in der Vorsaison legten die Red Devils einen katastrophalen Saisonstart hin und finden sich aktuell nur auf Rang 16 der Premier League wieder. Auch in der Champions League setzte es bereits zwei Niederlagen in drei Partien. Trainer Michael Carrick steht nur wenige Monate nach seiner Beförderung zum Cheftrainer kurz vor dem Aus. Auf der Liste der möglichen Nachfolger taucht Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann weit oben auf.

Doch nach einer zweitägigen Beratung der Klubbosse bleibt Carrick offenbar vorerst im Amt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat das vor allem finanzielle Gründe: Die Kosten für die Entlassung von Carrick und seinem Trainerteam nach nur vier Monaten und die Kosten für die Einstellung eines Nachfolgers könnten „für einen Verein, der es aus finanziellen Gründen im Sommertransferfenster abgelehnt hatte, auch nur einen günstigen Stürmer oder einen Linksverteidiger auf Leihbasis zu verpflichten, beträchtlich sein“. Sprich: United kann oder will sich Nagelsmann aktuell nicht leisten. Das könnte sich nach einer weiteren Niederlage am Samstag (13:30 Uhr) gegen den FC Chelsea jedoch ändern.