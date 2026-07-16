Sion Oppong hat das Interesse von Bayer Leverkusen geweckt. Die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, dass der 18-jährige Außenstürmer, der vorrangig über die linke Seite kommt, sowohl von den Rheinländern als auch vom AFC Bournemouth genau beobachtet wird.

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Der schwedische U21-Nationalspieler spielt aktuell in seiner Heimat für IF Brommapojkarna, kommt dort in diesem Jahr in der ersten Liga bislang auf elf Einsätze, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuern konnte.

Am vergangenen Wochenende wurde Oppong bei der Partie gegen IK Sirius (1:2) laut ‚Expressen‘ von einer Reihe ausländischer Vereine vor Ort beäugt. Neben Leverkusen und Bournemouth sollen weitere Klubs aus den europäischen Top-Ligen Interesse bekunden. Angebote bei Oppongs aktuellem Arbeitgeber könnten dem Bericht zufolge zeitnah eintreffen.