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Bundesliga

Medien: Kane trifft Barça-Entscheidung

von Julian Jasch - Quelle: Sport
1 min.
Harry Kane im Einsatz für England @Maxppp

Beim FC Bayern muss man sich wohl keine Sorgen um einen möglichen Abgang von Harry Kane (32) machen. Laut der katalanischen ‚Sport‘ signalisierte der Torjäger dem FC Barcelona, dass er keinerlei Wechselabsichten hegt. In der Folge werden die Blaugrana auch keine konkreten Schritte für eine Zusammenarbeit in die Wege leiten.

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Barça sucht bekanntlich nach einem Nachfolger für Robert Lewandowksi (37), der den Verein im Sommer verlassen wird. Zu den Kandidaten zählen unter anderem Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) und João Pedro (24/FC Chelsea). Kane, der zahlungswillige Interessenten auf den Plan gerufen hat, soll in München über 2027 hinaus verlängern, die Verhandlungen werden aber voraussichtlich erst nach der WM forciert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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