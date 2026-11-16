Angreifer Dino Klapija bricht seine Zelte bei RB Leipzig wohl bald ab. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind beide Seiten offen für eine Trennung. Der U20-Nationalspieler könnte demnach in seiner US-amerikanischen Heimat unterkommen.

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RB hatte im Sommer 2024 stolze drei Millionen für den damals erst 17-Jährigen an NK Kustosija aus Kroatien überwiesen. Das Profidebüt in Leipzig blieb dem mittlerweile 19-jährigen Klapija bislang aber verwehrt.