Tottenham trennt sich von Bissouma

Yves Bissouma (29) verlässt Tottenham Hotspur nach vier Jahren. Wie die Spurs offiziell mitteilen, wird der auslaufende Vertrag des malischen Nationalspielers nicht verlängert.

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We can confirm the departure of Yves Bissouma following the conclusion of his contract.



Thank you for your service and all the best for the future, Biss 🤍



🔗 https://t.co/sXFWHIzfXL pic.twitter.com/cL4AytzSvC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026

Der Mittelfeldspieler war 2022 von Brighton & Hove Albion nach Nordlondon gewechselt und bestritt 111 Pflichtspiele für die Spurs. Zu den größten Erfolgen seiner Zeit bei Tottenham zählt der Gewinn der Europa League 2025, als Bissouma im Finale in der Startelf stand.