Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Tottenham trennt sich von Bissouma

von Simon Martis - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Yves Bissouma von Tottenham Hotspur @Maxppp

Yves Bissouma (29) verlässt Tottenham Hotspur nach vier Jahren. Wie die Spurs offiziell mitteilen, wird der auslaufende Vertrag des malischen Nationalspielers nicht verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler war 2022 von Brighton & Hove Albion nach Nordlondon gewechselt und bestritt 111 Pflichtspiele für die Spurs. Zu den größten Erfolgen seiner Zeit bei Tottenham zählt der Gewinn der Europa League 2025, als Bissouma im Finale in der Startelf stand.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Yves Bissouma

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Yves Bissouma Yves Bissouma
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert