M’gladbach: Millionen-Angebot für Netz

Luca Netz könnte Borussia Mönchengladbach kurz vor Transferschluss noch den Rücken kehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat ein namentlich nicht genannter Premier League-Klub ein Angebot in Höhe von 2,5 Millionen Euro für den Linksverteidiger abgegeben. Da der Vertrag des 23-Jährigen am Niederrhein im kommenden Sommer ausläuft, wäre dies die letzte Chance auf eine Ablöse.

Update (15:46 Uhr): Laut ‚Sky Sports‘ handelt es sich bei dem englischen Klub um Nottingham Forest. Eine Einigung stehe kurz bevor.

Netz war im Sommer 2021 für zwei Millionen Euro von Hertha BSC zu den Fohlen gewechselt, konnte sich dort jedoch nie nachhaltig durchsetzen. Für die Gladbacher bietet sich nun die Möglichkeit, trotz der Vertragssituation sogar ein Transferplus mit dem deutschen U-Nationalspieler zu erzielen. Zuletzt wurden auch Lazio Rom und Tottenham Hotspur mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht.