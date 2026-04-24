Werder: Charme-Offensive bei Kastenmeier

Möglicherweise führt der Karriereweg von Florian Kastenmeier direkt in die Bundesliga. Auf der heutigen Pressekonferenz von Werder Bremen bestätigt Trainer Daniel Thioune, dass die Grün-Weißen den Keeper von Fortuna Düsseldorf auf dem Zettel haben: „Ich habe viele gute Jahre mit Florian gehabt. Wenn ich zukünftig an irgendeinem Ort nochmal mit ihm zusammenarbeiten könnte, dann würde ich mich nicht dagegen wehren. Es ist daher völlig normal, dass man sich mit der Personalie auseinandersetzt.“

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Der Vertrag des 28-jährigen Kapitäns von Fortuna Düsseldorf läuft im Sommer aus. Das macht den Schlussmann nicht nur für Werder interessant. „Es ist bekannt, dass einer der besten Zweitligakeeper einen auslaufenden Vertrag hat. Er durfte auch schon Bundesligaminuten sammeln, ist noch nicht am Ende seiner Schaffenskraft“, erklärt Thioune, der mit Kastenmeier zu seiner Zeit als Trainer in Düsseldorf bereits zusammengearbeitet hat. Aktuell kommen beide Seiten laut der ‚Bild‘ beim Gehalt aber noch nicht auf einen Nenner.