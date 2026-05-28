Fortgeschrittene Gespräche: Glasner doch in die Bundesliga?

Filipe Luís heuert voraussichtlich bei der AS Monaco an, entsprechend müssen sich die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen auf der Suche nach einem Nachfolger für den vor dem Aus stehenden Kasper Hjulmand nach Alternativen umsehen.

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Gut für den Werksklub: Anders als zuletzt angenommen kommt für Oliver Glasner wohl doch eine Rückkehr nach Deutschland infrage. Die ‚Bild‘ berichtet sogar von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen dem Management des Übungsleiters, der Crystal Palace mit Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer verlassen wird, und den Bayer-Verantwortlichen.

Die Boulevardzeitung führt aus, dass sich Glasner den Job in Leverkusen gut vorstellen kann. Am morgigen Freitag soll es konkret werden mit dem 51-Jährigen.

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Was macht Iraola?

Sollte Glasner dem Bundesligisten doch absagen, steht immer noch die Personalie Andoni Iraola im Raum. Der ‚Bild‘ zufolge ist der Noch-Trainer des AFC Bournemouth Leverkusens Plan B zu Glasner.

Laut ‚Sky Italia‘ sind die Gespräche zwischen dem 43-jährigen Spanier und dem AC Mailand derweil ins Stocken geraten. Zudem hält es ‚Sky Sports‘ für unwahrscheinlich, dass Iraola bei Palace die Glasner-Nachfolge antritt oder Arne Slot beim FC Liverpool ablöst.