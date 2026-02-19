RB-Youngster unterschreibt Profivertrag

Benno Kaltefleiter bleibt RB Leipzig langfristig erhalten. Wie die Sachsen offiziell verkünden, hat der 18-Jährige sein erstes Arbeitspapier als Profi mit einer Laufzeit bis 2029 unterschrieben. Der defensive Mittelfeldspieler kam bisher lediglich für die U19 zum Einsatz.

Bei der letzten Bundesligapartie vor der Winterpause gegen Bayer Leverkusen (1:3) wurde Kaltefleiter jedoch erstmals in den Profikader berufen. Geschäftsführer Marcel Schäfer zeigt sich begeistert über die Unterschrift des deutschen U-Nationalspielers: „Benno hat sich seinen ersten Profivertrag mit viel Einsatz und guten Leistungen bei der U19, der Junioren-Nationalmannschaft und im Training des Bundesliga-Teams redlich verdient. Wir freuen uns sehr, dass er RB als gebürtiger Leipziger für den richtigen Club in seiner Entwicklung sieht. Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte gehen und Benno auf ein Level bringen, um dauerhaft auf höchstem Niveau zum Einsatz zu kommen.“