Kommentar 4
RB-Youngster unterschreibt Profivertrag

von Daniel del Federico
1 min.
Die Red Bull Arena in Leipzig @Maxppp

Benno Kaltefleiter bleibt RB Leipzig langfristig erhalten. Wie die Sachsen offiziell verkünden, hat der 18-Jährige sein erstes Arbeitspapier als Profi mit einer Laufzeit bis 2029 unterschrieben. Der defensive Mittelfeldspieler kam bisher lediglich für die U19 zum Einsatz.

RB Leipzig
Profivertrag für Benno #Kaltefleiter ✍️

Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat als gebürtiger Leipziger seit der U8 alle Nachwuchsteams der Roten Bullen durchlaufen und ist Stammspieler der #U19.

Der deutsche U17-Nationalspieler unterschreibt einen Profivertrag bis 2029. 🔴⚪️🤝

🔗
Bei der letzten Bundesligapartie vor der Winterpause gegen Bayer Leverkusen (1:3) wurde Kaltefleiter jedoch erstmals in den Profikader berufen. Geschäftsführer Marcel Schäfer zeigt sich begeistert über die Unterschrift des deutschen U-Nationalspielers: „Benno hat sich seinen ersten Profivertrag mit viel Einsatz und guten Leistungen bei der U19, der Junioren-Nationalmannschaft und im Training des Bundesliga-Teams redlich verdient. Wir freuen uns sehr, dass er RB als gebürtiger Leipziger für den richtigen Club in seiner Entwicklung sieht. Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte gehen und Benno auf ein Level bringen, um dauerhaft auf höchstem Niveau zum Einsatz zu kommen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
