Menü Suche
Kommentar
Premier League

Überraschende Trippier-Rückkehr?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sports
1 min.
Kieran Tripper im Trainingsanzug von Newcastle United @Maxppp

Rechtsverteidiger Kieran Trippier liebäugelt mit einer Rückkehr in die englische Nationalmannschaft. Gegenüber ‚Sky Sports‘ sagte der 35-Jährige am Rande einer Veranstaltung: „Wenn ich den Anruf bekomme, würde ich ihn niemals ablehnen. Im Moment ist das kein Thema, aber sag niemals nie.“ Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr war Trippier zurückgetreten, mittlerweile vermisse er die Three Lions aber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch mit Thomas Tuchel habe Trippier bereits mehrfach gesprochen. Gegen Albanien hatte zuletzt Jarell Quansah (22) von Bayer Leverkusen hinten rechts debütiert, ansonsten hat Reece James (25) dort seinen Platz wohl vorerst sicher. Trippier hat insgesamt 54 Mal im Trikot der Engländer gespielt, aktuell ist er bei Newcastle United noch immer gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
WM-Qualifikation Europa
England
Newcastle
Kieran Trippier

Weitere Infos

Premier League Premier League
WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
England Flag England
Newcastle Logo Newcastle United
Kieran Trippier Kieran Trippier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert