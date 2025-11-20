Überraschende Trippier-Rückkehr?

Rechtsverteidiger Kieran Trippier liebäugelt mit einer Rückkehr in die englische Nationalmannschaft. Gegenüber ‚Sky Sports‘ sagte der 35-Jährige am Rande einer Veranstaltung: „Wenn ich den Anruf bekomme, würde ich ihn niemals ablehnen. Im Moment ist das kein Thema, aber sag niemals nie.“ Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr war Trippier zurückgetreten, mittlerweile vermisse er die Three Lions aber.

Auch mit Thomas Tuchel habe Trippier bereits mehrfach gesprochen. Gegen Albanien hatte zuletzt Jarell Quansah (22) von Bayer Leverkusen hinten rechts debütiert, ansonsten hat Reece James (25) dort seinen Platz wohl vorerst sicher. Trippier hat insgesamt 54 Mal im Trikot der Engländer gespielt, aktuell ist er bei Newcastle United noch immer gesetzt.