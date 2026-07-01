Atlético-Legende Koke bleibt an Bord

Die Erfolgsgeschichte von Koke bei Atlético Madrid geht weiter. Die Colchoneros haben den Vertrag ihres langjährigen Kapitäns bis 2027 verlängert. Der 34-Jährige bleibt damit auch in der kommenden Saison das Gesicht des Vereins.

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Koke seguirá capitaneando al Atlético de Madrid la próxima temporada ❤️🤍



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Der Mittelfeldspieler zählt zu den größten Legenden der Klubgeschichte. Seit seinem Debüt im September 2009 absolvierte Koke 740 Pflichtspiele für Atlético und ist damit Rekordspieler der Rojiblancos. Zudem gewann der Spanier acht Titel mit seinem Herzensverein, darunter zwei Meisterschaften und zwei Europa-League-Trophäen.